Ostia | reti “fantasma” in acqua | chiusa alla navigazione una porzione di mare

(Di domenica 26 settembre 2021)– Sarà valida fino a nuovo ordine l’ordinanza con cui la Capitaneria di Porto di Roma ha interdetto, a partire dal 25 settembre, unadidi. Il motivo? La presenza di un cumulo di” che ricoprono un relitto aereo sommerso (leggi qui) e che potrebbe essere particolarmente pericoloso per chi pratica attività subacquee, ma non solo. CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA IN VERSIONE INTEGRALE La zona diinteressata è identificata dalle seguenti coordinate: punto A: latitudine 41°40’34.32” Nord; longitudine 012°15’37.08” Est; punto B: latitudine 41°40?.34.32” Nord; longitudine 012°16’12.36” Est; punto C: latitudine 41°40’07” Nord; longitudine 012°16’12.36” Est; punto D: latitudine 41°40’07” Nord; longitudine 012°15’37.08” ...

