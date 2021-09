Napoli-Cagliari, Mertens voleva esserci. Spunta una richiesta a Spalletti: Il retroscena (Di domenica 26 settembre 2021) Dries Mertens convocato per Napoli-Cagliari. Il fantasista belga reduce da un’operazione alla spalla è tornato disponibile. Mertens, Spalletti E IL retroscena Dries Mertens è tornato, il belga è stato convocato per Napoli-Cagliari. Ciro, come lo hanno ribattezzato a Napoli è un elemento fondamentale del gruppo azzurro, fuori e dentro al campo, memorabili i siparietti con il magazziniere Starace. Mertens, reduce da un’operazione alla spalla, ha bruciato le tappe pur di mettersi agli ordini di Spalletti. Il folletto belga non vedeva l’ora di rientrare nel gruppo come ha spiegato Luciano Spalletti in conferenza stampa , rivelando anche un piccolo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 settembre 2021) Driesconvocato per. Il fantasista belga reduce da un’operazione alla spalla è tornato disponibile.E ILDriesè tornato, il belga è stato convocato per. Ciro, come lo hanno ribattezzato aè un elemento fondamentale del gruppo azzurro, fuori e dentro al campo, memorabili i siparietti con il magazziniere Starace., reduce da un’operazione alla spalla, ha bruciato le tappe pur di mettersi agli ordini di. Il folletto belga non vedeva l’ora di rientrare nel gruppo come ha spiegato Lucianoin conferenza stampa , rivelando anche un piccolo ...

