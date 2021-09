Midnight Mass | Mike Flanagan conferma il cameo di una star di Hill House e Bly Manor

(Di domenica 26 settembre 2021) Il creatore dila presenza di unadelle sue precenti serie targate Netflix, The Haunting ofe Bly. Se avete già vistosu Netflix e lo avete seguito in lingua originale, probabilmente vi sarete chiesti se quella che avete sentito nel primo episodio dello show disia davvero la voce di unadie Bly. Beh,ha detto che sì, è proprio così. Come riporta anche Comicbook, il regista nonché ideatore, sceneggiatore, e produttore della nuova hit di Netflix...

gvnniski : Iniziamo Midnight Mass, anche se fa un po' di puzza - Whiteyeice : Finisco il rewatch e poi mi butto su Midnight Mass - MariParacchini : Ogni monologo ed ogni dialogo di Midnight Mass meriterebbero ore di analisi - fbm_charlie : @_diana87 Senti, onestamente posso capire perché possa sembrare odiosa, ma almeno per il pilot l’ho abbastanza sopp… - RedCapes_it : Midnight Mass – La fede è una prigione nella nuova serie di Mike Flanagan | Recensione -

Il personaggio interpretato da Rahul Kohli nella serie Netflixè un omaggio al Joel Miller di The Last of Us . La conferma su Twitter arriva dallo stesso Kohli, il quale ha rivelato il suo amore e quello del regista Mike Flanagan per il protagonista ...8 /10 su 1 voti. Titolo originale :, uscita : 24 - 09 - 2021. Stagioni : 1.(serie Netflix): la recensione dei 7 episodi targati Mike Flanagan 24/09/2021 recensione serie tv di Marco Tedesco Il filmmaker ...Il creatore di Midnight Mass Mike Flanagan conferma la presenza di una star delle sue precenti serie targate Netflix, The Haunting of Hill House e Bly Manor. Se avete già visto Midnight Mass su Netfli ...Ecco cosa succede nell'ultimo episodio della nuova serie di Mike Flanagan: ovviamente vi avvisiamo del pericolo spoiler.