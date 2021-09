Indagato per cessione di droga Luca Morisi, l’ex capo della “Bestia” social di Salvini. La Procura: pare un evento occasionale (Di lunedì 27 settembre 2021) l’ex capo della comunicazione del Carroccio: «Chiedo scusa a tutti. Non ho commesso reati, ma è una grave caduta come uomo». In casa una piccola quantità di cocaina, sequestrati un cellulare e materiale informatico Leggi su lastampa (Di lunedì 27 settembre 2021)comunicazione del Carroccio: «Chiedo scusa a tutti. Non ho commesso reati, ma è una grave caduta come uomo». In casa una piccola quantità di cocaina, sequestrati un cellulare e materiale informatico

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - nubiestive : RT @carlogubi: Morisi viene indagato per spaccio, e parla di ''fragilità esistenziali'. Su di lui non voglio infierire più del karma, ma ne… - GabriellaFiocc1 : Ho paura che Salvini ha toccato il fondo con questa faccenda del social manager indagato per droga e intendo i cons… -