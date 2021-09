Highlights e gol Arsenal-Tottenham 3-1, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Gli Highlights e i gol di Arsenal-Tottenham, match valevole per la sesta giornata di Premier League 2021/2022, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite con il netto punteggio di 3-1 grazie alle reti di Smith-Rowe, Aubameyang e Saka; inutile la rete di Son. In virtù di questo risultato i Gunners salgono al nono posto a 9 punti, agganciando proprio gli Spurs. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. GOL SMITH-ROWE GOL AUBAMENYANG GOL SAKA GOL SON SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la sesta giornata di, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite con il netto punteggio di 3-1 grazie alle reti di Smith-Rowe, Aubameyang e Saka; inutile la rete di Son. In virtù di questo risultato i Gunners salgono al nono posto a 9 punti, agganciando proprio gli Spurs. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. GOL SMITH-ROWE GOL AUBAMENYANG GOL SAKA GOL SON SportFace.

