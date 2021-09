Gf Vip 6 | Lulù pazza di gelosia per Manuel

Leggi su solodonna

(Di domenica 26 settembre 2021) Prime incomprensione per la giovane coppia formata dall’ex nuotatore della nazionale e la principessa Selassié.Bortuzzo fa un massaggio al collo a Sophie Codegoni esembra proprio non gradire. Prime incomprensioni per la coppia che si è venuta a formare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime ore si è potuta notare unaSelassié decisamente cupa per la piega che sta prendendo Articolo completo: dal blog SoloDonna