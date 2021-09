Francesco, il nostro futuro e gli Harakbut (Di domenica 26 settembre 2021) “Che differenza c’è tra chi si adorna la testa di piume e chi indossa il tricorno?”. Il tricorno è il cappello a tre punte usato dai cardinali ancora oggi, le piume invece sono il copricapo usato dai popoli indigeni dell’Amazzonia in via di distruzione. Queste parole di Francesco rispondono all’indisponibilità di tanti nella Chiesa nei confronti di altre tradizioni e culture, che non piegano la testa alla devastazione di un mondo senza il quale l’intero globo perderebbe una componente essenziale e vitale, come quella rappresentata da chi tutela il vecchio rito di indossare il cappello a tre punte, ma non meno di loro. C’è anche questa frase in “Anamei”, il documentario di Alessandro Galassi sull’Amazzonia che viene presentato lunedì 27 settembre al Centro san Fedele di Milano. Isolandola però la si capisce molto di meno che qui, inserita in un’opera dove si vedono i ... Leggi su formiche (Di domenica 26 settembre 2021) “Che differenza c’è tra chi si adorna la testa di piume e chi indossa il tricorno?”. Il tricorno è il cappello a tre punte usato dai cardinali ancora oggi, le piume invece sono il copricapo usato dai popoli indigeni dell’Amazzonia in via di distruzione. Queste parole dirispondono all’indisponibilità di tanti nella Chiesa nei confronti di altre tradizioni e culture, che non piegano la testa alla devastazione di un mondo senza il quale l’intero globo perderebbe una componente essenziale e vitale, come quella rappresentata da chi tutela il vecchio rito di indossare il cappello a tre punte, ma non meno di loro. C’è anche questa frase in “Anamei”, il documentario di Alessandro Galassi sull’Amazzonia che viene presentato lunedì 27 settembre al Centro san Fedele di Milano. Isolandola però la si capisce molto di meno che qui, inserita in un’opera dove si vedono i ...

