Barone | “Rinnovo di Vlahovic? E’ tutto pronto | aspettiamo solo un incontro”

(Di domenica 26 settembre 2021) Joe, dg della Fiorentina, ha parlato così deldi Dusanai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro l’Udinese: “Abbiamo preparato giàciò che serve per il suo contratto, ora Dusan deve pensare a giocare e poi sta a lui.un, è in programma già da due settimane ma non c’è stato. Il resto è”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... ecco le dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di DAZN, il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato del momento viola e del rinnovo di Vlahovic: SQUADRA - "Si parla sempre del gruppo. Grande merito ...