A Jerez Razgatlioglu vince in Gara 1 davanti a Rea e Redding

(Di domenica 26 settembre 2021) Riprende, composta, l'attività in pista dopo il tragico incidente di ieri in Supersport 300. Tutto il paddock raccolto sullo schieramento, un minuto di silenzio per ricordare il talentuoso Dean Berta ...

Tuttipazziperi1 : Nona vittoria stagionale per il turco della @yamaharacingcom, che regola @jonathanrea con un sorpasso deciso ed all… - im_jordanv : EL TURCO C'È! ???? Toprak Razgatlioglu vince di nuovo, stavolta la Race 1 a Jerez. Tatticamente perfetto, ha saputo… - motorboxcom : #WorldSBK Nella tristezza generale a causa della scomparsa di Dean Berta #Vinales, la #Superbike va avanti, con la… - motosprint : #SBK, #Jerez: #Razgatlioglu piega ancora #Rea e vince Gara 1 ?? - SkySportMotoGP : ?? Razgatlioglu vince a Jerez davanti a Rea ?? Redding beffa Locatelli all'ultimo giro ?? Alle 14 Gara 2 in diretta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Jerez Razgatlioglu

Toprakvince Gara 1 sulla pista di, seconda posizione per Jonathan Rea , terzo Scott Redding. Vittoria numero quattordici per il pilota turco della Yamaha che allunga, seppur di ...Toprak(Yamaha YZF R1) ha vinto gara 1 del decimo round del Mondiale di Superbike sulla pista dide La Frontera. Il programma ieri si era fermato per l'incidente mortale del giovane Dean ...La battaglia di Gara 1 del MOTUL FIM Superbike World Championship al Circuito di Jerez – Angel Nieto vede ancora una volta protagonisti i contendenti al ...Il turco aumenta il vantaggio sul nordirlandese nella classifica del mondiale ma il pensiero è ancora a Dean Berta Vinales, morto tragicamente ieri in Supersport 300.