Vogliacco | “Potevamo vincerla anche in dieci | ci rifaremo col Perugia”

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Chiamato in causa dopo soli venti minuti, entrando a freddo per l’espulsione di Kamil Glik, Alessandroha risposto ancora una volta presente. Il difensore ex Pordenone ha confermato quanto di buono detto da Fabio Caserta nella conferenza stampa di vigilia. L’allenatore giallorosso aveva detto di potersi affidare e fidare del 23enne difensore, destinato a giocare titolare domenica prossima contro il. Partita – Il Como non era da sottovalutare e sono contento di aver dato un mano. Io devo lavorare bene e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Pareggio – Ci sentiamo una squadra forte,incontro undici sapevamo di poter far male in ripartenza. Peccato, con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto conquistare i tre punti ma siamo ...