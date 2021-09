Tudor: “Arrabbiato e sollevato allo stesso tempo. Rigore regalato dall’arbitro” (Di sabato 25 settembre 2021) Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, ha commentato così ai microfoni di DAZN il 3-3 ottenuto questa sera contro il Genoa: “Sono Arrabbiato e sollevato allo stesso tempo. Sono contento per i ragazzi, si pensava non prendessimo nemmeno un punto. Il calcio è questo, poteva finire 3-0 per noi. Abbiamo avuto due disattenzioni e un regalo dell’arbitro che ha riaperto la partita. Ricordiamoci che abbiamo fatto tre partite in sei giorni, una pazzia con due viaggi in tre giorni. Faccio i complimenti ai ragazzi.”. Il Rigore è un regalo?“Non so come spiegarlo diversamente. Deve tagliarsi il braccio? La partita era finita. Già l’anno scorso c’erano queste polemiche, io da ex giocatore impazzisco, e non solo per questo Rigore, in generale. Uno non può correre ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Igor, tecnico dell’Hellas Verona, ha commentato così ai microfoni di DAZN il 3-3 ottenuto questa sera contro il Genoa: “Sono. Sono contento per i ragazzi, si pensava non prendessimo nemmeno un punto. Il calcio è questo, poteva finire 3-0 per noi. Abbiamo avuto due disattenzioni e un regalo dell’arbitro che ha riaperto la partita. Ricordiamoci che abbiamo fatto tre partite in sei giorni, una pazzia con due viaggi in tre giorni. Faccio i complimenti ai ragazzi.”. Ilè un regalo?“Non so come spiegarlo diversamente. Deve tagliarsi il braccio? La partita era finita. Già l’anno scorso c’erano queste polemiche, io da ex giocatore impazzisco, e non solo per questo, in generale. Uno non può correre ...

