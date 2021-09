Tommaso Zorzi contro Signorini? Il tweet che non ti aspetti (Di sabato 25 settembre 2021) Tommaso Zorzi e la stoccata a Signorini e la Ricciarelli: sui social dice la sua sulla difesa da parte del conduttore della cantante Tommaso Zorzi è una persona che non ha peli sulla lingua. Così spesso dai suoi social commenta quello che accade al Grande Fratello, anche al costo di inimicarsi qualcuno. Così il suo tweet ha fatto il giro della rete ottenendo tanti consensi da parte degli utenti. In particolare Zorzi ha ripreso Alfonso Signorini per aver difeso Katia Ricciarelli, che se l’è presa con Alex e Clarissa per averla definita “ottusa”. Non è tardato ad arrivare il tweet di Zorzi che ha scritto: “Ottusa no ma ric****ne si?”. Facciamo un passo indietro. All’inizio del reality proprio la Ricciarelli si era resa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 settembre 2021)e la stoccata ae la Ricciarelli: sui social dice la sua sulla difesa da parte del conduttore della cantanteè una persona che non ha peli sulla lingua. Così spesso dai suoi social commenta quello che accade al Grande Fratello, anche al costo di inimicarsi qualcuno. Così il suoha fatto il giro della rete ottenendo tanti consensi da parte degli utenti. In particolareha ripreso Alfonsoper aver difeso Katia Ricciarelli, che se l’è presa con Alex e Clarissa per averla definita “ottusa”. Non è tardato ad arrivare ildiche ha scritto: “Ottusa no ma ric****ne si?”. Facciamo un passo indietro. All’inizio del reality proprio la Ricciarelli si era resa ...

