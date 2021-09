Spalletti: «Chi ha più millesimi per lo scudetto? Serve un amministratore» (Di sabato 25 settembre 2021) Non si nasconde Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Cagliari. Il Napoli è primo in classifica ed è una soddisfazione, per il tecnico, per i calciatori e anche per i tifosi, ma non è possibile ipotecare il futuro e sapere cosa accadrà da qui alla fine del campionato «I candidati alla prima posizione c’è un condominio di sette squadre, noi ci assumiamo il nostro peso ma non vogliamo le quote degli altri, che sono tutte le stesse. Dobbiamo essere pronti a tutto» Sorride Spalletti alla domanda su chi, degli altri abbia più millesimi di quota scudetto al momento «Nei condomini se ne danno sempre di più agli altri, anche lei (ride). Serve l’amministratore. Li abbiamo tutti allo stesso modo, a meno che non si voglia dare di più pressione ad uno o un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Non si nasconde Lucianonella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Cagliari. Il Napoli è primo in classifica ed è una soddisfazione, per il tecnico, per i calciatori e anche per i tifosi, ma non è possibile ipotecare il futuro e sapere cosa accadrà da qui alla fine del campionato «I candidati alla prima posizione c’è un condominio di sette squadre, noi ci assumiamo il nostro peso ma non vogliamo le quote degli altri, che sono tutte le stesse. Dobbiamo essere pronti a tutto» Sorridealla domanda su chi, degli altri abbia piùdi quotaal momento «Nei condomini se ne danno sempre di più agli altri, anche lei (ride).l’. Li abbiamo tutti allo stesso modo, a meno che non si voglia dare di più pressione ad uno o un ...

Advertising

zazoomblog : Spalletti: «Chi ha più millesimi per lo scudetto? Serve un amministratore» - #Spalletti: #millesimi #scudetto? - napolista : #Spalletti: «Chi ha più millesimi per lo scudetto? Serve un amministratore» In conferenza: «Li abbiamo tutti allo… - millansantamar : @sscnapoli Partirà titolare al 100x100. Ma ormai sono tutti così avanti che non si nota più la differenza tra chi p… - iltirreno : RT @cristianomeoni: Spalletti e il Napoli capolista: l'allenatore del momento raccontato da chi lo conosce bene - cristianomeoni : Spalletti e il Napoli capolista: l'allenatore del momento raccontato da chi lo conosce bene -