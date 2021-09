Pioli raccoglie i frutti della linea verde. Ora due sfide chiave per il Milan

(Di sabato 25 settembre 2021) I tifosi delhanno ritrovato entusiasmo grazie al nuovo progetto, per l’Atalanta un punto fondamentale per ritrovare fiducia ai massimi livelli Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

La Gazzetta dello Sport

Il Milan che ieri pomeriggio è sceso in campo a La Spezia aveva due giocatori nati nel 2000 (Pierre Kalulu e Sandro Tonali) e uno nel 2001 (Daniel Maldini, che poi segnerà il primo gol, allungando le ...Al 60'fa tre cambi, Tomori per Gabbia, Theo Hernandez per Ballo - Touré e Saelaemakers per Florenzi. E dopo sette minuti i rossoneri la sbloccano con Brahim Diaz chea centro area un ...I tifosi del Milan hanno ritrovato entusiasmo grazie al nuovo progetto, per l'Atalanta un punto fondamentale per ritrovare fiducia ai massimi livelli ...Secondo fonti spagnole, il Milan pensa già a come rinforzarsi in futuro: messo nel mirino un giovane trequartista belga di grande talento ...