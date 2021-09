Paura al lago di Bracciano, 71enne esce in barca e scompare: salvato dai Carabinieri (Di sabato 25 settembre 2021) Ieri sera, nel lago di Bracciano, a seguito di una segnalazione di velista disperso, i Carabinieri della Motovedetta di Bracciano CC255 hanno effettuato delle ricerche in acqua dell’uomo che era partito da Bracciano a bordo di un catamarano alle ore 16.30 circa e non aveva più fatto ritorno. Alle successive 21.15 circa il disperso, un pensionato romano di 71 anni, è stato ritrovato a bordo dell’imbarcazione al centro del lago, mentre tentava invano di rientrare a causa della bonaccia. Riportato a riva dai militari, l’uomo è stato visitato da personale sanitario del 118 giunto sul posto che ha riscontrato un lieve stato di ipotermia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) Ieri sera, neldi, a seguito di una segnalazione di velista disperso, idella Motovedetta diCC255 hanno effettuato delle ricerche in acqua dell’uomo che era partito daa bordo di un catamarano alle ore 16.30 circa e non aveva più fatto ritorno. Alle successive 21.15 circa il disperso, un pensionato romano di 71 anni, è stato ritrovato a bordo dell’imzione al centro del, mentre tentava invano di rientrare a causa della bonaccia. Riportato a riva dai militari, l’uomo è stato visitato da personale sanitario del 118 giunto sul posto che ha riscontrato un lieve stato di ipotermia. su Il Corriere della Città.

