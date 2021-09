Napoli, cresce l’entusiasmo: polverizzati i biglietti con la Fiorentina (Di sabato 25 settembre 2021) Fiorentina-Napoli biglietti esauriti. La squadra azzurra è capolista e cresce l’entusiasmo dei tifosi partenopei che andranno al Franchi. Gli azzurri devono giocare ancora la sfida con il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Poi alla 7a giornata di campionato ci sarà Fiorentina-Napoli prevista per il 3 ottobre 2021. Sul sito di Ticketone nella giornata di ieri è stata aperta la prevendita per l’evento ed in poche ore sono andati esauriti i biglietti di Fiorentina-Napoli relativi al settore ospiti. Come si vede dall’immagine già da questa mattina era impossibile trovare un singolo biglietto per il settore dello stadio Franchi, dedicato ai tifosi del Napoli. l’entusiasmo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 settembre 2021)esauriti. La squadra azzurra è capolista edei tifosi partenopei che andranno al Franchi. Gli azzurri devono giocare ancora la sfida con il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Poi alla 7a giornata di campionato ci saràprevista per il 3 ottobre 2021. Sul sito di Ticketone nella giornata di ieri è stata aperta la prevendita per l’evento ed in poche ore sono andati esauriti idirelativi al settore ospiti. Come si vede dall’immagine già da questa mattina era impossibile trovare un singolo biglietto per il settore dello stadio Franchi, dedicato ai tifosi del...

