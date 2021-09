Meritocrazia Italia, fissata programmazione per prossimo anno (Di sabato 25 settembre 2021) A venti giorni dal III Congresso Nazionale di Silvi Marina presso la sede nazionale di Roma si è riunita l’intera dirigenza di Meritocrazia Italia unitamente al Presidente, Consiglio di Presidenza, Ministeri, Responsabili e Coordinatori regionali per un totale di 50 presenze per delineare le linee programmatiche, l’organizzazione e le attività del movimento per il prossimo anno. La riunione che si è svolta nelle giornate di venerdì e sabato mattina ha descritto la riorganizzazione interna all’esito dell’approvazione della mozione Congressuale. Vi saranno delle direzioni nazionali con attività convegnistica programmate in presenza ogni due mesi e la prima si svolgerà in Veneto nel mese di novembre. A seguire Piemonte, Toscana, Sardegna e Puglia. Si intensifica l’impegno dei Ministeri nell’attività di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) A venti giorni dal III Congresso Nazionale di Silvi Marina presso la sede nazionale di Roma si è riunita l’intera dirigenza diunitamente al Presidente, Consiglio di Presidenza, Ministeri, Responsabili e Coordinatori regionali per un totale di 50 presenze per delineare le linee programmatiche, l’organizzazione e le attività del movimento per il. La riunione che si è svolta nelle giornate di venerdì e sabato mattina ha descritto la riorganizzazione interna all’esito dell’approvazione della mozione Congressuale. Vi sardelle direzioni nazionali con attività convegnistica programmate in presenza ogni due mesi e la prima si svolgerà in Veneto nel mese di novembre. A seguire Piemonte, Toscana, Sardegna e Puglia. Si intensifica l’impegno dei Ministeri nell’attività di ...

