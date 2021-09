LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: non si forma la fuga di giornata (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Andatura molto alta in gruppo, a breve si formerà la fuga di giornata. 13.07 140 chilometri al traguardo. 13.04 Gruppo nuovamente compatto dopo alcuni scatti. 13.00 La coppia al comando ha circa 25” di margine sul gruppo. 12.57 Prova a lanciarsi dal gruppo anche Luciana Roland che a breve raggiungerà la slovena. 12.55 A tentare l’assolo Urška Bravec. 12.52 Attacca un’atleta slovena in solitaria. 12.49 150 chilometri al traguardo. 12.45 Una fase di studio in questa prima parte. 12.42 Non sono ancora partiti gli scatti. 12.38 INIZIATA LA GARA! 12.32 Chiama l’ammiraglia la britannica Lizzie Deignan. 12.28 Anche oggi a causa dei tanti problemi nella fase di trasferimento, ritardato il via. 12.24 Problema meccanico per la spagnola Gonzalez. 12.23 Iniziato il tratto di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Andatura molto alta in gruppo, a breve si formerà ladi. 13.07 140 chilometri al traguardo. 13.04 Gruppo nuovamente compatto dopo alcuni scatti. 13.00 La coppia al comando ha circa 25” di margine sul gruppo. 12.57 Prova a lanciarsi dal gruppo anche Luciana Roland che a breve raggiungerà la slovena. 12.55 A tentare l’assolo Urška Bravec. 12.52 Attacca un’atleta slovena in solitaria. 12.49 150 chilometri al traguardo. 12.45 Una fase di studio in questa prima parte. 12.42 Non sono ancora partiti gli scatti. 12.38 INIZIATA LA GARA! 12.32 Chiama l’ammiraglia la britannica Lizzie Deignan. 12.28 Anche oggi a causa dei tanti problemi nella fase di trasferimento, ritardato il via. 12.24 Problema meccanico per la spagnola Gonzalez. 12.23 Iniziato il tratto di ...

