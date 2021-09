Linda Evangelista sfigurata e sul lastrico Sviluppi sconvolgenti | un risarcimento mostruoso

(Di sabato 25 settembre 2021)e ridotta sulha chiesto 50 milioni di dollari dialla società responsabile del trattamento cosmetico di 5 anni fa che l'ha deformata durante la causa intentata presso la corte federale di New York. In un post su Instagram, l'icona della moda anni Novanta che con Naomi Campbell, Claudia Schiffer , Kate Moss e Cindy Crawford, dominava le passerelle e le copertine dei magazine di tutto il mondo, ha spiegato che dopo aver ricevuto un trattamento di "CoolSculpting" (criolipolisi) che provoca riduzione non invasiva del grasso del corpo attraverso il raffreddamento cutaneo localizzato, ha sviluppato un raro effetto collaterale che ha provocato una metamorfosi radicale del suo aspetto al punto da renderla irriconoscibile. La top model in particolare ...

Ultime Notizie dalla rete

