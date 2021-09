Linda Evangelista | cosa accade quando devi essere bella a tutti i costi

(Di sabato 25 settembre 2021), una delle top model più famose del mondo, con un post Instagram ha rivelato di aver subito un trattamento estetico che l’ha sfigurata, e di conseguenza tenuta lontana dal suo lavoro. Trattasi della criolipolisi, un intervento localizzato e poco invasivo che elimina il grasso tramite congelamento. La top model ha però dichiarato di aver ottenuto l’effetto diametralmente opposto. Il trattamento Zeltiq’s CoolSculpting Ha aumentato, anziché diminuire, le mie cellule adipose lasciandomi sfigurata a vita, pur essendomi sottoposta a due operazioni correttive che non hanno avuto successo. Come mi hanno definita i media, sono diventata irriconoscibile.su Instagram Gli stessi media che, non appena hanno intravisto un aumento di peso in...

La super top: 'La criolipolisi mi ha sfigurata per sempre' di Martina Manfredi 23 Settembre 2021ha spiegato il motivo per il quale, nel corso degli ultimi anni, non abbia più calcato le passerelle né dato seguito alla sua carriera. La colpa, come raccontato in un post su ...Linda Evangelista, famosa top model che nel 2016 era rimasta sfigurata da un trattamento cosmetico, ha intentato una causa presso la corte federale di New York chiedendo 50 milioni di dollari di danni ...La top model Linda Evangelista chiede 50 milioni di dollari alla società responsabile del trattamento cosmetico di cinque anni fa che l'ha «sfigurata» in una causa intentata presso la corte federale d ...