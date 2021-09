L’alleanza dei riformisti milanesi deve diventare un esempio per l’Italia (Di sabato 25 settembre 2021) «C’è una delle liste che mi supporta che mette insieme due cose importanti: il civismo e il riformismo, a partire da un impegno civico che dura da dieci anni, ha una sua storia e una sua prospettiva. Si tratta di una proposta importantissima per Milano ma che è anche una grande opportunità per l’Italia». Con questo energico endorsement Beppe Sala ha certificato, al Teatro Carcano di Milano, l’impegno della lista I riformisti, che rappresenta una novità assoluta sul piano cittadino e nazionale, per confrontarsi con la società civile milanese sui temi chiave del futuro della città. Un mondo, quello del civismo, che è stanco di essere chiamato a misurarsi con i problemi sempre a valle delle decisioni che contano e che dovrebbe diventare un «alleato da far sedere al tavolo anche nella regia e nella progettazione degli spazi della città», ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 settembre 2021) «C’è una delle liste che mi supporta che mette insieme due cose importanti: il civismo e il riformismo, a partire da un impegno civico che dura da dieci anni, ha una sua storia e una sua prospettiva. Si tratta di una proposta importantissima per Milano ma che è anche una grande opportunità per». Con questo energico endorsement Beppe Sala ha certificato, al Teatro Carcano di Milano, l’impegno della lista I, che rappresenta una novità assoluta sul piano cittadino e nazionale, per confrontarsi con la società civile milanese sui temi chiave del futuro della città. Un mondo, quello del civismo, che è stanco di essere chiamato a misurarsi con i problemi sempre a valle delle decisioni che contano e che dovrebbeun «alleato da far sedere al tavolo anche nella regia e nella progettazione degli spazi della città», ...

