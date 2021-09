James Bond | Daniel Craig | Il mio sostituto? Proverò amarezza quando sarà annunciato

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 settembre 2021)dirà addio acon No Time to Die ma ha ammesso che proveràil nome del suoha parlato di No Time to Die, il quinto ed ultimo film in cui interpreterà, ammettendo di non essere ancora emotivamente pronto a conoscere chiil suo. L'attore ha quindi detto che proverà un senso dinel vedere qualcun altro nei panni dell'iconico personaggio cinematografico. Ormai da anni circolano voci su chi potrebbe sostituirenei panni di...