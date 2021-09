Inter-Atalanta, rigore sbagliato: perché ha calciato Dimarco? (Di sabato 25 settembre 2021) Grandissime emozioni nel match della sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Atalanta. La partita si è concluso sul risultato di 2-2, una gara che ha regalato spettacolo. L’Inter passa in vantaggio con un gol immediato di Lautaro Martinez, acrobazia del Toro su assist di Barella. La reazione dell’Atalanta è da grande squadra, gli ospiti ribaltano il risultato con Malinovskyi e Toloi. L’Inter è in difficoltà e rischia il terzo gol, poi trova il pareggio con Edin Dzeko. All’85’ calcio di rigore per l’Inter, sul dischetto si presenta Dimarco che colpisce la traversa. L’Atalanta trova anche il 2-3 ma il gol di Piccoli è stato annullato. Molti dubbi sulla decisione dell’Inter di far calciare ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 settembre 2021) Grandissime emozioni nel match della sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo. La partita si è concluso sul risultato di 2-2, una gara che ha regalato spettacolo. L’passa in vantaggio con un gol immediato di Lautaro Martinez, acrobazia del Toro su assist di Barella. La reazione dell’è da grande squadra, gli ospiti ribaltano il risultato con Malinovskyi e Toloi. L’è in difficoltà e rischia il terzo gol, poi trova il pareggio con Edin Dzeko. All’85’ calcio diper l’, sul dischetto si presentache colpisce la traversa. L’trova anche il 2-3 ma il gol di Piccoli è stato annullato. Molti dubbi sulla decisione dell’di far calciare ...

