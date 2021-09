Incidente in pista: muore a 15 anni il pilota Dean Berta Vinales, cugino di Maverick (Di sabato 25 settembre 2021) È scivolato in prossimità della curva 1 del circuito di Jerez de la Frontera, poi è stato travolto dagli altri piloti che sopraggiungevano: è morto così, a 15 anni, Dean Berta Vinales, cugino del pilota della MotoGP Maverick Vinales. In Spagna si stava correndo per il decimo round del Mondiale Superbike e delle altre categorie riservate alle derivate di serie: all’undicesimo giro della gara della Supersport 300 – categoria d’accesso alla Superbike – si è verificato il dramma. La caduta ha coinvolto, oltre al pilota nato il 20 aprile 2006, anche Harry Khouri (Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki), Daniel Mogeda (Team#109 Kawasaki) e Alejandro Carrion (Kawasaki GP Project). Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) È scivolato in prossimità della curva 1 del circuito di Jerez de la Frontera, poi è stato travolto dagli altri piloti che sopraggiungevano: è morto così, a 15deldella MotoGP. In Spagna si stava correndo per il decimo round del Mondiale Superbike e delle altre categorie riservate alle derivate di serie: all’undicesimo giro della gara della Supersport 300 – categoria d’accesso alla Superbike – si è verificato il dramma. La caduta ha coinvolto, oltre alnato il 20 aprile 2006, anche Harry Khouri (Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki), Daniel Mogeda (Team#109 Kawasaki) e Alejandro Carrion (Kawasaki GP Project). Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il ...

Advertising

Eurosport_IT : Berta, cugino di Maverick Viñales ha avuto un incidente in pista in Superbike, è stato soccorso, trasportato in osp… - Adnkronos : Incidente in pista, morto Dean Berta #Vinale. Il cugino di Maverick aveva solo 15 anni. - messina_oggi : Incidente in gara, muore a 15 anni Dean VinalesJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dean Berta Vinales, 15en… - HuffPostItalia : Morto il cugino di Vinales per un grave incidente in pista. Aveva 15 anni - quaranta_vito : La festa dello sport motoristico viene spezzata da questa tragica notizia. Dio ti accolga nel suo regno Dean ?? Moto… -