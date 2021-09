Advertising

David_Rossi70 : RT @ilpost: Il gruppo di Hong Kong che tutti gli anni organizzava una veglia in memoria del massacro di piazza Tiananmen si è sciolto https… - ilpost : Il gruppo di Hong Kong che tutti gli anni organizzava una veglia in memoria del massacro di piazza Tiananmen si è s… - Massimi47715989 : Hong Kong:dopo 30 anni si scioglie gruppo veglie Tienanmen - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Hong Kong:dopo 30 anni si scioglie gruppo veglie Tienanmen - giacDomenico : Hong Kong: dopo 30 anni si scioglie gruppo delle veglie in ricordo della repressione di Tienanmen… -

L'Alleanza di Kong, il gruppo di attivisti che per trenta anni ha organizzato nell'ex colonia britannica la veglia annuale del 4 giugno in ricordo della violenta repressione di Piazza Tienanmen, ha deciso lo ...'Questo è uno scioglimento molto doloroso', ha commentato Tsang Kin - shing, uno dei componenti del gruppo. Gli arresti approfondimento Kong: 4 attivisti arrestati per veglia in memoria di ...Da oltre trent'anni organizza nell'ex colonia inglese la veglia annuale del 4 giugno in ricordo della violenta repressione di Piazza Tienanmen e ora l'Alleanza di Hong Kong ha deciso di sciogliersi.