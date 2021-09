Il caso del cestista No vax Andrew Wiggins: voleva l’esenzione per motivi religiosi, ora la Nba lo mette ai margini (Di sabato 25 settembre 2021) voleva l’esenzione dalla vaccinazione contro il Covid-19 per motivi religiosi, ma la Nba gliel’ha negata. Il caso di Andrew Wiggins, giocatore dei Golden State Warriors, sta facendo rumore nella massima lega di pallacanestro statunitense. In una nota, la Nba ha fatto presente che Wiggins non potrà prendere parte ai match che la sua squadra giocherà in casa, perché la sua presenza violerebbe le regole stabilite dal Dipartimento della Salute Pubblica dell’area di San Francisco secondo cui tutti gli over 12 che assistono ad avvenimenti al chiuso con larga presenza di pubblico devono essere vaccinati. «La Nba ha esaminato e negato la richiesta di Andrew Wiggins – è scritto nel comunicato – di esenzione religiosa, a causa ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021)dalla vaccinazione contro il Covid-19 per, ma la Nba gliel’ha negata. Ildi, giocatore dei Golden State Warriors, sta facendo rumore nella massima lega di pallacanestro statunitense. In una nota, la Nba ha fatto presente chenon potrà prendere parte ai match che la sua squadra giocherà in casa, perché la sua presenza violerebbe le regole stabilite dal Dipartimento della Salute Pubblica dell’area di San Francisco secondo cui tutti gli over 12 che assistono ad avvenimenti al chiuso con larga presenza di pubblico devono essere vaccinati. «La Nba ha esaminato e negato la richiesta di– è scritto nel comunicato – di esenzione religiosa, a causa ...

