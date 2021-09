Green pass, 128 esercizi commerciali e 108 clienti sanzionati dopo le ispezioni dei Nas: multe per 94 mila euro (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 236 le violazioni dell’obbligo di Green pass accertate e sanzionate dai carabinieri dei Nas da quando è entrata in vigore la normativa, lo scorso 6 agosto, per un totale di 94 mila euro. In oltre 5mila ispezioni, è emerso che 128 attività commerciali – ristoranti, palestre, bar, sale scommesse ma anche mezzi di trasporto – non richiedevano all’ingresso l’esibizione del certificato verde, mentre altre 108 multe sono state invece riservate ad altrettanti clienti che non ne erano in possesso. Le verifiche sono parte di una campagna, attiva su tutto il territorio italiano per monitorare i settori a maggiore rischio di diffusione del Covid, per possibili inosservanze. I ristoranti, i bar e le pizzerie bocciati durante l’ispezione sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 236 le violazioni dell’obbligo diaccertate e sanzionate dai carabinieri dei Nas da quando è entrata in vigore la normativa, lo scorso 6 agosto, per un totale di 94. In oltre 5, è emerso che 128 attività– ristoranti, palestre, bar, sale scommesse ma anche mezzi di trasporto – non richiedevano all’ingresso l’esibizione del certificato verde, mentre altre 108sono state invece riservate ad altrettantiche non ne erano in possesso. Le verifiche sono parte di una campagna, attiva su tutto il territorio italiano per monitorare i settori a maggiore rischio di diffusione del Covid, per possibili inosservanze. I ristoranti, i bar e le pizzerie bocciati durante l’ispezione sono ...

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - Corriere : «Il green pass è un abominio», si dimette il vicedirettore del Conservatorio di Torino - ShuShuHC : @silviadolphin @SorellaBaderla Io a luglio sono entrata in ospedale (solo fino alla porta del reparto) senza. Ma co… - KavhOctavia : RT @noitre32: Ma, voi andrete a votare politici che vi obbligano al green pass per lavorare? ?? Ma veramente veramente? #NoGreenPassObbliga… -