Dolce & Gabbana 20 anni dopo. La sfilata revival 2000 (Di sabato 25 settembre 2021) Cristalli, colore, strass, pietre preziose, glitter… Luce è la parola chiave della sfilata primavera estate 2022 di Dolce & Gabbana. Simbolo di riscatto, gioia e ottimismo. Di uscita da un periodo oscuro. Opulenza, femminilità e seduzione vengono subito dopo. Avvolgono di allure prezioso e ricchissimo chi desidera tornare ad uscire, vestirsi bene, fare festa. Party girl sì, ma non è l’edonismo che interessa ai due stilisti siciliani. Amicizie, divertimento condiviso e socialità sono la forza trainante della collezione ispirata agli anni 2000. A sinistra, Gisele Bündchen alla sfilata primavera estate 2001 di Dolce & Gabbana. A destra, un look primavera estate 2022. Dal decennio post-minimalimo ... Leggi su amica (Di sabato 25 settembre 2021) Cristalli, colore, strass, pietre preziose, glitter… Luce è la parola chiave dellaprimavera estate 2022 di. Simbolo di riscatto, gioia e ottimismo. Di uscita da un periodo oscuro. Opulenza, femminilità e seduzione vengono subito. Avvolgono di allure prezioso e ricchissimo chi desidera tornare ad uscire, vestirsi bene, fare festa. Party girl sì, ma non è l’edonismo che interessa ai due stilisti siciliani. Amicizie, divertimento condiviso e socialità sono la forza trainante della collezione ispirata agli. A sinistra, Gisele Bündchen allaprimavera estate 2001 di. A destra, un look primavera estate 2022. Dal decennio post-minimalimo ...

Advertising

MB_Museum : La dolce vita e lo stile di vita italiano si sposano perfettamente con una serata con vista 'Gullwing'. ?… - MarroneEmma : Buon compleanno alla donna più forte più incredibile,disarmante,iconica e dolce che io abbia mai conosciuto. Ti amo… - SchiranoAnna : @cmqgloria Ma questa ha una parola dolce per tutti ma quando se ne va affanculo - CristinaPoltro4 : Il dolce della Domenica Il Bensone o Pinza (in bolognese) ricetta di mia nonna Ester Nelle campagne della pianura… - Guido_1927 : @ChuckieeTheDoll Come dolce i baci di Giuda -