Disturbi alimentari, i reparti pieni di giovanissimi: «Costretti a rifiutare adolescenti in condizioni drastiche» (Di sabato 25 settembre 2021) «Hanno appena 11 o 12 anni, arrivano in condizioni già critiche dove l’unica soluzione sarebbe il ricovero ma qui il reparto è sempre pieno». La professoressa Anna Ogliari parla dalle corsie dell’unità clinica per i Disturbi del comportamento alimentare del San Raffaele di Milano. Sono in piena ondata e no, non si tratta di Covid. I letti sono pieni di adolescenti che hanno cominciato a odiarsi, persi nell’isolamento di una pandemia che li ha travolti e fatti sprofondare nel rifiuto o nello smodato consumo di cibo. «Un campo di battaglia drammatico» dice Ogliari, medico e psicologa clinica, esperta dei Dca in età evolutiva della struttura sanitaria milanese. Il bollettino di guerra è quello di un’epidemia nell’epidemia: «Siamo pieni e la lista d’attesa è molto lunga. L’esplosione di richieste è ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) «Hanno appena 11 o 12 anni, arrivano ingià critiche dove l’unica soluzione sarebbe il ricovero ma qui il reparto è sempre pieno». La professoressa Anna Ogliari parla dalle corsie dell’unità clinica per idel comportamento alimentare del San Raffaele di Milano. Sono in piena ondata e no, non si tratta di Covid. I letti sonodiche hanno cominciato a odiarsi, persi nell’isolamento di una pandemia che li ha travolti e fatti sprofondare nel rifiuto o nello smodato consumo di cibo. «Un campo di battaglia drammatico» dice Ogliari, medico e psicologa clinica, esperta dei Dca in età evolutiva della struttura sanitaria milanese. Il bollettino di guerra è quello di un’epidemia nell’epidemia: «Siamoe la lista d’attesa è molto lunga. L’esplosione di richieste è ...

