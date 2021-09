Deathloop | Microsoft regala una PS5 al doppiatore di Colt | che non riusciva a trovarla – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 25 settembre 2021) Ildi, protagonista di, ha finalmente una PS5 che gli è stata fornita direttamente daperché non.. Jason Kelley, ildi, protagonista di, ha finalmente una PS5 e argliela è stata infine, curiosamente, visto che l’attore (come molti altri) nonproprio a trovare unadisponibile sul mercato, come aveva già fatto presente sui social.è uno di quei giochi che si trovano nella strana condizione dell’essere titoli first partyma legati da esclusiva a PS5, cosa che determina varie situazioni di questo genere. ...

Advertising

berkley1_ : RT @Multiplayerit: Deathloop: Microsoft regala una PS5 al doppiatore di Colt, che non riusciva a trovarla - Multiplayerit : Deathloop: Microsoft regala una PS5 al doppiatore di Colt, che non riusciva a trovarla - spaziogames : Essere protagonisti di un videogioco potrebbe aiutare #PS5 #DEATHLOOP -

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop Microsoft

Multiplayer.it

non sarà disponibile su altre console almeno fino al 14 settembre 2022, quando sarà ... in seguito all'acquisizione di Bethesda da parte diall'inizio di quest'anno.Siamo abbastanza certi che il sandwich divi abbia messo appetito. Prima però di correre ...su console Xbox e (visto che oramai Arkane fa parte della scuderia di first party di) ...Il doppiatore di Colt, protagonista di Deathloop, ha finalmente una PS5 che gli è stata fornita direttamente da Microsoft perché non riusciva a trovarla.. Jason Kelley, il doppiatore di Colt, ...Dotarsi di una PS5 non è affatto facile, ma sembra che Microsoft non sia afflitta dai problemi che tormentano i comuni videogiocatori.