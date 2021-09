Dayane Mello a La Fazenda ancora vicina a Nego Do Borel | Gabriele Parpiglia afferma | “Lui dovrebbe stare in galera | lei in una comunità per dipendenza dall’alcol”

(Di sabato 25 settembre 2021) Sta facendo molto discutere quello che è accaduto ultimamente a, attuale concorrente del reality brasiliano La. Tutto è iniziato un pò di giorni fa durante la notte, quando il concorrenteDoha pensato di mettersi nel letto della, e ha cercato baciarla e di toccarlo contro la sua volontà. Al suo rifiuto addiritturaaveva scagliato contro la modella un secchio che l’ha solo sfiorata per fortuna. Tutto ciò ha scosso moltoche, inizialmente si era lasciata andare a un pianto e successivamente aveva manifestato la volontà di abbandonare il reality. In difesa dellasi erano pronunciati sia Rosalinda Cannavò sia il giornalista, che a ...

GalisteuOficial : Participante: Dayane Mello?? #AFazenda13 - MicheleSilvaB10 : RT @blogtivvu: Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino: gli appelli di Rosalinda e Giulia Salemi – VIDEO - uaylara : RT @blogtivvu: Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino: gli appelli di Rosalinda e Giulia Salemi – VIDEO - wishingstar94 : RT @NorthStar_Efp: Il signor Mello ha una responsabilità, ENORME, ANCHE nei confronti del fandom della sorella, che apparentemente l’ha più… - wishingstar94 : RT @NorthStar_Efp: 4. Il signor Mello, tris, dovrebbe ricordare che Dayane non ha un fandom numerosissimo solamente quando si tratta di vot… -

L'imprenditore, ex di Belen Rodriguez e, ha confidato ad Amedeo Goria l'intenzione di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip . Ma il conduttore vuole dargli la parola: ' ...La Sorge quando ha chiuso con Gianmaria lui ha tentato di andare a Napoli e lei era cone Chi ha fatto la copertina dellache baciava l'imprenditore casertano. Dopo 4 giorni con Jeremias ...Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino: gli appelli di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, il video incriminato.Si torna a parlare dei due ex più incattiviti della casa. Gianmaria Antinolfi non ce la fa più e minaccia la sua uscita, Soleil rimane ferma nelle sue accuse. Alfonso torna nella ...