Ciclismo under 23, Baroncini è campione del mondo: “Un sogno per un finale di gara perfetto” (Di sabato 25 settembre 2021) E’ uno straordinario Filippo Baroncini il nuovo campione del mondo under 23 di Ciclismo. Dalla delusione per l’oro sfumato a Trento al grande successo sui tracciati delle Fiandre: sono bastati otto giorni all’azzurro per ritrovare il sorriso, regalando all’Italia la seconda medaglia d’oro di questa trasferta iridata ed il secondo titolo consecutivo nella categoria dopo quello conquistato da Samuele Battistella nel 2019. Baroncini trova il successo in solitaria con una stoccata magistrale sul finale, in un percorso da Classiche del Nord come quello di Lovanio. Una prova di squadra eccezionale da parte del gruppo guidato da Marino Amadori, perfetto dal primo all’ultimo chilometro. La forza di un gruppo, lodato dallo stesso tecnico subito dopo l’arrivo, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021) E’ uno straordinario Filippoil nuovodel23 di. Dalla delusione per l’oro sfumato a Trento al grande successo sui tracciati delle Fiandre: sono bastati otto giorni all’azzurro per ritrovare il sorriso, regalando all’Italia la seconda medaglia d’oro di questa trasferta iridata ed il secondo titolo consecutivo nella categoria dopo quello conquistato da Samuele Battistella nel 2019.trova il successo in solitaria con una stoccata magistrale sul, in un percorso da Classiche del Nord come quello di Lovanio. Una prova di squadra eccezionale da parte del gruppo guidato da Marino Amadori,dal primo all’ultimo chilometro. La forza di un gruppo, lodato dallo stesso tecnico subito dopo l’arrivo, ...

