Beyoncé | l’intensa lettera ai fan | l’importanza di riconoscere i propri successi

Leggi su dilei

(Di sabato 25 settembre 2021)lo scorso 4 settembre ha spento 40 candeline e ha voluto regalarci una grande lezione di femminismo contemporaneo. La cantante,o in occasione del suo 40esimo compleanno, ha deciso di dedicare una intensa ed emozionanteai suoi fan, ringraziandoli per averla sostenuta durante la sua carriera e il suo percorso di vita. Un affetto così travolgente che l’ha portata a scrivere unaa mano, della quale poi ha pubblicato l’immagine sul suo sito: “Sono così grata per ogni essere umano che si è preso il tempo necessario per inviarmi tutti i bellissimi messaggi che ho ricevuto. Ho pianto lacrime di gioia (…). Sono grata a tutte le persone coinvolte, in particolare ai fan. Ammiro e rispetto tutti voi e vi ringrazio dal profondo del mio cuore”. Come per tantissimi altri, quest’ultimo periodo per ...