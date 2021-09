50 scatti per raccontare il Giffoni (Di sabato 25 settembre 2021) Cinquanta immagini per raccontare mezzo secolo di Giffoni. E per rivedere i volti, i luoghi, le storie, le idee, la passione che da sempre sono il motore di un grande hub culturale, capace di guardare al futuro con radici ben piantate in quel territorio che da sempre mira a valorizzare. School in Cinema Lab è sostenuto dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività Contemporanea, nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano edizione 2019 – Scuola Attiva la Cultura. L’iniziativa realizzata dall’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno, in collaborazione con l’Ente Autonomo Giffoni Experience e il Comune di Salerno, si concluderà con un’appassionante mostra fotografica dedicata ai 50 anni di un’idea capace di coinvolgere migliaia di ragazzi in tutto il mondo. L’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di via Moscati ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 settembre 2021) Cinquanta immagini permezzo secolo di. E per rivedere i volti, i luoghi, le storie, le idee, la passione che da sempre sono il motore di un grande hub culturale, capace di guardare al futuro con radici ben piantate in quel territorio che da sempre mira a valorizzare. School in Cinema Lab è sostenuto dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività Contemporanea, nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano edizione 2019 – Scuola Attiva la Cultura. L’iniziativa realizzata dall’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno, in collaborazione con l’Ente AutonomoExperience e il Comune di Salerno, si concluderà con un’appassionante mostra fotografica dedicata ai 50 anni di un’idea capace di coinvolgere migliaia di ragazzi in tutto il mondo. L’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di via Moscati ...

Ultime Notizie dalla rete : scatti per Roberto Telloni, rugby e non solo al Festival della fotografia etica Roberto Tellone inizia a farsi conoscere anche dal popolo del Rugby Viadana per i suoi scatti, così come il figlio Edoardo i cui scatti non sono sulla macchina fotografica, ma in campo e con l'ovale ...

Garcia: 'Un derby non si gioca, si vince. Mou sa come si fa' Tre scatti fotografici della sua avventura a Roma? " Il primo è la gioia sotto la Curva Sud dopo il derby vinto per 2 - 0. Avevamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio dopo quanto accaduto l'...

50 scatti per raccontare il Giffoni Cronache Salerno Scatti dalla Rimini che non si vede Inaugura oggi al Museo della Città, alle 18, la mostra Photobuster. La Rimini che c’è ma non si vede (ancora), il progetto di residenza fotografica del collettivo Cesura realizzato insieme all’associa ...

Mercato Santa Colomba, scatta l’orario continuato fino alle 20 Il prossimo 2 ottobre, il consueto mercato regionale, che si tiene nell’area di Santa Colomba, si svolgerà dalle 8 di mattina alle ore 20. Una novità assoluta, che è stata ufficializzata dall’Assessor ...

