Wiko Y62 Plus a meno di 100 euro, senza nemmeno troppe rinunce (Di venerdì 24 settembre 2021) Adesso il Wiko Y62 Plus è ufficiale, un device di fascia bassa con diverse specifiche interessanti (chiaramente per il prezzo di vendita a cui è venduto). Il telefono include uno schermo IPS da 6.1 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel a 282ppi), ed è spinto dal processore MediaTek Helio A22 MT6761D (quad-core a 1,8GHz con GPU IMG PowerVR GE8300), in accoppiata a 2GB di RAM e 32GB di storage interno (espandibile fino a 256GB tramite microSD). La fotocamera posteriore presenta un sensore singolo da 8MP (con modalità notte, HDR, flash LED, video a 1080p a30fps), ed una fotocamera selfie da 5MP. La batteria del Wiko Y62 Plus ha una capacità di 3000mAh (rimovibile con AI Power per incrementare l'autonomia). Le dimensioni generali ammontano a 157 x 75,8 x 9,1mm, con a bordo Android 11 (edizione Go) con ...

