Wenger: “Il Mondiale ogni due anni può migliorare il calcio. Sono pronto a battermi per questo progetto” (Di venerdì 24 settembre 2021) Arsene Wenger, sposa ancora il progetto del Mondiale ogni due anni. Alla BBC, l’ex tecnico francese, ha ammesso le sue convinzioni sul progetto. Queste le sue parole: “Il rischio è di migliorare il calcio e Sono pronto a farlo. Nel programma attuale non c’è chiarezza, non c’è semplicità e nessun modo moderno di organizzare una stagione. Se andiamo avanti così, finiremo a sbattere il capo contro il muro. I ripetuti viaggi e il jet-lag Sono assolutamente dannosi, i club e i giocatori stessi ne beneficerebbero. La Coppa del Mondo è un evento talmente grande che il prestigio ne verrebbe diminuito, vuoi sempre essere il migliore al mondo. ogni anno. Non è una questione di ego, mi è stato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Arsene, sposa ancora ildeldue. Alla BBC, l’ex tecnico francese, ha ammesso le sue convinzioni sul. Queste le sue parole: “Il rischio è diila farlo. Nel programma attuale non c’è chiarezza, non c’è semplicità e nessun modo moderno di organizzare una stagione. Se andiamo avanti così, finiremo a sbattere il capo contro il muro. I ripetuti viaggi e il jet-lagassolutamente dannosi, i club e i giocatori stessi ne beneficerebbero. La Coppa del Mondo è un evento talmente grande che il prestigio ne verrebbe diminuito, vuoi sempre essere il migliore al mondo.anno. Non è una questione di ego, mi è stato ...

Advertising

zazoomblog : Wenger: “Il Mondiale ogni due anni può migliorare il calcio. Sono pronto battermi per questo progetto” - #Wenger:… - MondoNapoli : Wenger: 'Mondiale ogni due anni? Un rischio che sono pronto a prendere' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - Wenger: 'Il Mondiale ogni due anni potrebbe migliorare il calcio, non mi arrendo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIFA - Wenger: 'Il Mondiale ogni due anni potrebbe migliorare il calcio, non mi arrendo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - Wenger: 'Il Mondiale ogni due anni potrebbe migliorare il calcio, non mi arrendo' -