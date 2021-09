(Di venerdì 24 settembre 2021) Da una collaborazione frae ironSource nasce, unadedicata ai dispositiviin arrivo prossimamente anche in Italia. A che pro? Per offrire ai clienti dell’operatore un’esperienza d’uso migliore deie dei contenuti, mirando in tal modo a una maggiore affiliazione. Nei dettagli delladisi è dunque L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Vodafone annuncia Aura per Android, una suite IA per promuovere servizi - bw_italian : ironSource annuncia la collaborazione con Vodafone -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone annuncia

... di finanza personale e utenze domestiche,oggi la nomina di Andrea Ghizzoni a Managing ... successivamente, ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy diItalia. In Facile.it Ghizzoni, ...... di finanza personale e utenze domestiche,oggi la nomina di Andrea Ghizzoni a Managing ... successivamente, ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy diItalia. In Facile.it Ghizzoni, ...ironSource (NYSE: IS), business platform leader di settore per l'App Economy, annuncia la partnership con Vodafone. L’operatore leader di settore integrerà la suite di soluzioni Aura di ironSource sui ...Aura fornisce agli operatori la flessibilità di promuovere contenuti di proprietà e servizi gestiti in maniera fluida e dinamica.