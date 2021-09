Vaccini in Campania, medici di base pronti a 30.000 terze dosi (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I medici di medicina generale in Campani hanno somministrato sinora 450.000 dosi di vaccino contro il covid, delle quali, 30.000 con vaccinazioni domiciliari a cittadini che non avrebbero mai potuto raggiungere gli hub vaccinali, i distretti o gli studi medici. E’ questo il primo bilancio della medicina di famiglia campana che in una nota definisce da record il numero di dosi realizzate e sottolinea il peso notevole guardando alla città di Napoli, dove i medici di medicina generale hanno inoculato 62.500 dosi e realizzato 16.000 vaccinazioni domiciliari. “Questi dati – spiega Luigi Sparano, segretario provinciale FIMMG – ci dimostrano con chiarezza l’efficacia del lavoro dei medici ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Idina generale in Campani hanno somministrato sinora 450.000di vaccino contro il covid, delle quali, 30.000 con vaccinazioni domiciliari a cittadini che non avrebbero mai potuto raggiungere gli hub vaccinali, i distretti o gli studi. E’ questo il primo bilancio dellana di famiglia campana che in una nota definisce da record il numero direalizzate e sottolinea il peso notevole guardando alla città di Napoli, dove idina generale hanno inoculato 62.500e realizzato 16.000 vaccinazioni domiciliari. “Questi dati – spiega Luigi Sparano, segretario provinciale FIMMG – ci dimostrano con chiarezza l’efficacia del lavoro dei...

