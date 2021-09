Un posto al sole, spoiler: Serena prenderà una decisione inaspettata (Di venerdì 24 settembre 2021) Il rapporto di coppia di Serena e Filippo sarà ancora al centro dei prossimi episodi di Un posto al sole, come rivelano gli spoiler. La coppia, dopo l'operazione al cervello del figlio di Roberto, si è trovata di fronte ad una tragica conseguenza, ossia la perdita della memoria dell'uomo che ha completamente rimosso la sua vita con la Cirillo. Filippo, infatti, non ricorda più di essere sposato con Serena, né di avere una figlia e un'altra in arrivo, ma ha cercato di tornare alla sua vita andando a vivere con la consorte. Tuttavia, l'imprenditore appare sempre più confuso e disorientato circa i suoi sentimenti per la moglie soprattutto dopo essersi imbattuto nuovamente in Viviana Carlino da cui è molto attratto. Serena, dal canto suo, ha scoperto che tra Filippo e la sua ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 settembre 2021) Il rapporto di coppia die Filippo sarà ancora al centro dei prossimi episodi di Unal, come rivelano gli. La coppia, dopo l'operazione al cervello del figlio di Roberto, si è trovata di fronte ad una tragica conseguenza, ossia la perdita della memoria dell'uomo che ha completamente rimosso la sua vita con la Cirillo. Filippo, infatti, non ricorda più di essere sposato con, né di avere una figlia e un'altra in arrivo, ma ha cercato di tornare alla sua vita andando a vivere con la consorte. Tuttavia, l'imprenditore appare sempre più confuso e disorientato circa i suoi sentimenti per la moglie soprattutto dopo essersi imbattuto nuovamente in Viviana Carlino da cui è molto attratto., dal canto suo, ha scoperto che tra Filippo e la sua ...

