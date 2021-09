“Un idiota | avevo bevuto troppo” | il pentimento di chi ha insultato Maignan

Advertising

L'operaio veronese intervistato da 'La Voce di Rovigo': "Risentendomi non mi riconosco". Eppure ha avuto la lucidità di postare tutto su Telegram scrivendo 'Missione compiuta' Mg Genova 23/08/2021 - ...bevuto troppa birra ed ero fuori di me allo stadio. Ho commesso un errore, sono stato irresponsabile'. Gabrielli non potrà più entrare all' Allianz Stadium per tifare da vicino la ...Nel corso del riscaldamento di Juventus-Milan il portiere dei rossoneri Maignan è stato pesantemente insultato da un tifosi dei bianconeri.E’ stato identificato ieri dalla Digos di Torino il tifoso della Juventus che in occasione della sfida contro il Milan si era reso protagonista di ignobili grida razziste nei confronti di Mike Maignan ...