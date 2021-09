Ue | migranti | crescono le richieste di asilo | +115% nel secondo trimestre 2021

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nelsi sono registrate 103.895 primediin Paesi Ue, ovvero il 115% in più del2020 L'articolo proviene da Firenze Post.

I guaritidello 0,1% e raggiungono quota 265.886 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati ...4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi (tra cui 4 richiedenti asilo/)...I guaritidello 0,1% e raggiungono quota 265.886 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati ...4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi (tra cui 4 richiedenti asilo/)...Nel secondo trimestre 2021 si sono registrate 103.895 prime richieste di asilo in Paesi Ue, ovvero il 115% in più del secondo trimestre 2020 migranti, richieste, asilo ...BRUXELLES - Crescono le preoccupazioni a Bruxelles per la situazione di un gruppo di migranti bloccati da settimane alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, dopo la morte di quattro persone nei giorn ...