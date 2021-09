Su Osimhen: "Fa come chi gioca per strada, sbaglia tanti gol per un motivo" (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: "Osimhen è una furia della natura, è veramente bello vedere con quale voglia si approccia alle partite. A volte proprio questa foga gli impedisce di essere più forte sotto porta, ma ha la voglia di chi gioca per strada e vede ogni suo compagno come suo fratello. Lui è il simbolo di chi ama il pallone al di là della maglia che indossa. Anche la sua storia, con la sua infanzia difficile, fa capire come è bello il calcio. Viva super Osimhen!". Che segnale ha dato il Napoli ieri? "Un segnale di grandezza assoluta, di compattezza di squadra. Il calcio funziona quando è un unicum, quando c’è grande unità di intenti tra ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: "è una furia della natura, è veramente bello vedere con quale voglia si approccia alle partite. A volte proprio questa foga gli impedisce di essere più forte sotto porta, ma ha la voglia di chipere vede ogni suo compagnosuo fratello. Lui è il simbolo di chi ama il pallone al di là della maglia che indossa. Anche la sua storia, con la sua infanzia difficile, fa capireè bello il calcio. Viva super!". Che segnale ha dato il Napoli ieri? "Un segnale di grandezza assoluta, di compattezza di squadra. Il calcio funziona quando è un unicum, quando c’è grande unità di intenti tra ...

Advertising

damore_marco : #LeicesterNapoli Carattere e qualità per uscire con un punto da questo stadio contro questa squadra. Visto come si… - Le__Le_N : RT @DomPepeModerato: Osimhen come Higuain, Cavani, Eto'o e Drogba - Ferdinando178 : RT @DomPepeModerato: Osimhen come Higuain, Cavani, Eto'o e Drogba - NVinceren : RT @DomPepeModerato: Osimhen come Higuain, Cavani, Eto'o e Drogba - fungowastaken : @ruotebucate Ma cre stu higuain lotamm cess, piuttosto ma come si fa a paragonare Osimhen e Gyasi? Il secondo è palesemente meglio -