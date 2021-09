Star in the Star chiude in anticipo: l'indiscrezione (Di venerdì 24 settembre 2021) A sole due puntate dal debutto, Star in the Star si Starebbe avviando verso la chiusura anticipata. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i vertici Mediaset abbiano deciso di mettere fine al programma con la terza messa in onda. Star in the Star chiude in anticipo Star in the Star, nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stato un flop. Dopo sole due puntate, Mediaset avrebbe deciso di chiuderlo in anticipo rispetto a quello che era il 'palinsesto' iniziale. Questo, almeno, è quanto sostiene TvBlog. Sembra che i dirigenti del Biscione, prima di arrivare a questa ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 settembre 2021) A sole due puntate dal debutto,in thesiebbe avviando verso la chiusura anticipata. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i vertici Mediaset abbiano deciso di mettere fine al programma con la terza messa in onda.in theinin the, nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stato un flop. Dopo sole due puntate, Mediaset avrebbe deciso dirlo inrispetto a quello che era il 'palinsesto' iniziale. Questo, almeno, è quanto sostiene TvBlog. Sembra che i dirigenti del Biscione, prima di arrivare a questa ...

