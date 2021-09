Spalletti | Genova ti lascia bei pensieri e un grande dubbio

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Napoli ha battuto 0-4 la Sampdoria, a, campo in cui, nelle due partite precedenti, l'Inter è stata fermata sul 2-2 ed il Milan ha vinto, faticando, per 0-1. La prova di forza degli azzurri è evidente,ha cambiato la mentalità dei ragazzi. I cinque giocatori più offensivi del Napoli, Osimhen, Insigne, Lozano, Zielinski e Fabian Ruiz, hanno trovato tutti o la rete o il doppio assist nella gara di ieri. Questo dimostra il modo di giocare del Napoliano. Si sa trovare la profondità con Osimhen, così come andare sul fondo per il passaggio arretrato di Lozano. Ci si può affidare all'invenzione di Insigne o all'inserimento di Zielinski, e se proprio non ci sono sbocchi, allora ci pensa ungiocatore di biliardo, un semplicemente perfetto Fabian Ruiz, piattone nel sette e partita ...