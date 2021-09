Si è ucciso Giacomo Sartori, l'informatico scomparso a Milano (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Giacomo Sartori, il 30enne di Mel (Belluno) scomparso dallo scorso venerdì sera, si è tolto la vita. Il cadavere è stato trovato nelle vicinanze della sua auto aziendale rintracciata due giorni fa a Casorate Primo (Pavia). Il giovane era scomparso da Milano, città in cui lavorava, da sabato 18 settembre. L'auto aziendale che aveva in uso era stata trovata nel pomeriggio dello stesso giorno. La Prefettura di Pavia aveva avviato le ricerche nell'area in cui era stata trovata l'auto, una Polo. Le condizioni del veicolo erano buone. L'unica anomalia riscontrata dagli inquirenti nelle ore precedenti alla sua sparizione era stato il furto dello zaino subito dal giovane informatico in un'enoteca tra Porta Venezia e piazza della Repubblica. Sabato 18 settembre ... Leggi su agi (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI -, il 30enne di Mel (Belluno)dallo scorso venerdì sera, si è tolto la vita. Il cadavere è stato trovato nelle vicinanze della sua auto aziendale rintracciata due giorni fa a Casorate Primo (Pavia). Il giovane erada, città in cui lavorava, da sabato 18 settembre. L'auto aziendale che aveva in uso era stata trovata nel pomeriggio dello stesso giorno. La Prefettura di Pavia aveva avviato le ricerche nell'area in cui era stata trovata l'auto, una Polo. Le condizioni del veicolo erano buone. L'unica anomalia riscontrata dagli inquirenti nelle ore precedenti alla sua sparizione era stato il furto dello zaino subito dal giovanein un'enoteca tra Porta Venezia e piazza della Repubblica. Sabato 18 settembre ...

