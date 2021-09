Seggi e rinvio mensa | Perifano | “Con noi la scuola tornerà una priorità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Lae la formazione sono tra ledel nostro programma. Lo abbiamo detto fin dai primi giorni di questa campagna elettorale: per far ripartire Benevento e il territorio bisogna lavorare sul capitale umano, sui nostri giovani, sul nostro futuro”. Così in una nota stampa Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. “In questi cinque anni invece, – prosegue – per il Comune di Benevento laè spesso stato un peso o un fastidio, al massimo un’occasione per attaccare le associazione dei genitori che non andavano a genio al sindaco Mastella. In questi giorni abbiamo avuto ben due conferme del fatto che questa amministrazione non sa prendersi cura dellae degli studenti”. “La prima conferma – spiega– è ...