Roma: il programma elettorale di Michetti copiato da Alemanno, Meloni e anche Draghi (Di venerdì 24 settembre 2021) A meno di dieci giorni dalle elezioni, continua a far discutere il programma elettorale di Enrico Michetti. Secondo quanto riportato Domani il documento, pubblicato sul sito del candidato del centodestra a sindaco di Roma dopo un’attesa di settimane, risulterebbe in larga parte copiato dalle fonti più disparate. Usando un’applicazione antiplagio, il quotidiano ha scoperto che le 121 pagine che conterrebbero le idee di Michetti per la città, comprendono decine di parti prelevate direttamente da programmi di Gianni Alemanno e Giorgia Meloni, oltre che diversi siti e blog. Il software Turnitn, usato per scoprire i plagi in ambito accademico, indica che oltre il 13 percento delle parole usate nel programma sono copiate senza indicare la ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021) A meno di dieci giorni dalle elezioni, continua a far discutere ildi Enrico. Secondo quanto riportato Domani il documento, pubblicato sul sito del candidato del centodestra a sindaco didopo un’attesa di settimane, risulterebbe in larga partedalle fonti più disparate. Usando un’applicazione antiplagio, il quotidiano ha scoperto che le 121 pagine che conterrebbero le idee diper la città, comprendono decine di parti prelevate direttamente da programmi di Giannie Giorgia, oltre che diversi siti e blog. Il software Turnitn, usato per scoprire i plagi in ambito accademico, indica che oltre il 13 percento delle parole usate nelsono copiate senza indicare la ...

Advertising

StefanoFeltri : Elezioni Roma, Michetti: il suo programma elettorale, tutti i plagi da Alemanno a Draghi - forumJuventus : GdS: 'Juventus, Arthur rivede il campo. Il brasiliano lavorerà a parte per tornare disponibile da metà ottobre, il… - CarloCalenda : La prima cosa che c'è da fare a Roma è un piano di pulizia straordinario, 12 mesi per riportare il decoro a livelli… - IoNonFaccioNien : RT @ScienzaInsieme: ?? La #NotteEuropeaDeiRicercatori vi aspetta il 24 e 25 settembre per 2 giorni di eventi e appuntamenti #gratuiti alla C… - annadelbello1 : RT @rep_roma: Campidoglio, Michetti e il programma copiato da un nostro articolo: 'Peccato che ha rubato le pagine sbagliate' [aggiornament… -