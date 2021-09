Referendum Eutanasia Legale, sabato 25 ultimo tavolo a Pomezia: parteciperà Mina Welby (Di venerdì 24 settembre 2021) sabato 25 settembre dalle 10 alle 13, Mina Welby sarà a Piazza San Benedetto da Norcia a Pomezia per l’ultimo tavolo del Referendum Eutanasia Legale. La campagna che ha superato il milione di firme volge al termine. «L’8 ottobre alle ore 9 il Comitato Promotore insieme a tutti gli attivisti e ai cittadini che vorranno partecipare, consegnerà le firme in Corte di Cassazione. Dopo il conteggio delle firme valide la parola passerà alla Corte Costituzionale per l’ammissibilità. Sarà poi il Presidente della Repubblica a indire il Referendum in una data compresa tra il 15 aprile e 15 giugno 2022. Nel frattempo vi aspettiamo tutti in Piazza San Benedetto da Norcia per firmare o per incontrarci per costruire una importante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021)25 settembre dalle 10 alle 13,sarà a Piazza San Benedetto da Norcia aper l’del. La campagna che ha superato il milione di firme volge al termine. «L’8 ottobre alle ore 9 il Comitato Promotore insieme a tutti gli attivisti e ai cittadini che vorranno partecipare, consegnerà le firme in Corte di Cassazione. Dopo il conteggio delle firme valide la parola passerà alla Corte Costituzionale per l’ammissibilità. Sarà poi il Presidente della Repubblica a indire ilin una data compresa tra il 15 aprile e 15 giugno 2022. Nel frattempo vi aspettiamo tutti in Piazza San Benedetto da Norcia per firmare o per incontrarci per costruire una importante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Referendum Eutanasia Legale, superato 1 milione di firme. Associazione Coscioni, pronta certificazione per 500 mila… - SkyTG24 : Il #Referendum sull'#eutanasialegale ha superato un milione di firme. La questione da tempo coinvolge una parte del… - RaiNews : Referendum Eutanasia Legale: superato il milione di firme, oltre 500.000 già certificate - CorriereCitta : Referendum Eutanasia Legale, sabato 25 ultimo tavolo a Pomezia: parteciperà Mina Welby - enricovik : RT @ProVitaFamiglia: ??LA LIGURIA BOCCIA IL REFERENDUM PER L'EUTANASIA - 'AVANTI COSÌ, SERVE IL CORAGGIO DI DIRE NO!' Leggi qui il nostro c… -