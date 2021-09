Puigdemont tornerà presto libero (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Carles e dovrà restare in Sardegna per essere sottoposto al giudizio della corte che dovrà decidere sull'estradizione. "Al momento non sappiamo fino a quando", ha spiegato l'avvocato dell'ex presidente della Catalogna, Agostinangelo Marras: "La decisione arriverà in tempi certamente stretti", ha detto ancora il legale, "e comunque nell'ordine di alcune settimane". Se le autorità spagnole dovessero chiedere all'Italia l'estradizione di Carles Puigdemont in forza di un mandato d'arresto europeo, il tribunale competente avrebbe 60 giorni di tempo per decidere, ha spiegato all'AGI una fonte giudiziaria che ha seguito il dossier. Raggiunta a Bruxelles, la fonte ha citato il quadro normativo Ue sul mandato d'arresto europeo che all'articolo 17 stabilisce i "Termini e modalita' della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo". A meno che il ricercato ... Leggi su agi (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Carles e dovrà restare in Sardegna per essere sottoposto al giudizio della corte che dovrà decidere sull'estradizione. "Al momento non sappiamo fino a quando", ha spiegato l'avvocato dell'ex presidente della Catalogna, Agostinangelo Marras: "La decisione arriverà in tempi certamente stretti", ha detto ancora il legale, "e comunque nell'ordine di alcune settimane". Se le autorità spagnole dovessero chiedere all'Italia l'estradizione di Carlesin forza di un mandato d'arresto europeo, il tribunale competente avrebbe 60 giorni di tempo per decidere, ha spiegato all'AGI una fonte giudiziaria che ha seguito il dossier. Raggiunta a Bruxelles, la fonte ha citato il quadro normativo Ue sul mandato d'arresto europeo che all'articolo 17 stabilisce i "Termini e modalita' della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo". A meno che il ricercato ...

Advertising

TgLa7 : #Puigdemont, pm: 'No misure cautelari'. L’ex presidente catalano 'presto tornerà libero' - benny_bove : RT @TgLa7: #Puigdemont, pm: 'No misure cautelari'. L’ex presidente catalano 'presto tornerà libero' - vivere_sardegna : Puigdemont, “tornerà in libertà” ma deve restare in Sardegna - 85AleFrau : RT @Agenzia_Italia: Piugdemont tornerà presto libero - Agenzia_Italia : Piugdemont tornerà presto libero -