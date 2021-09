PSG-Montpellier HSC | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Paris Saint-Germain cercherà di ottenere la sua ottava vittoria in Ligue 1 da altrettante partite quando ospiterà ilHSC sabato 25 settembre. I visitatori, nel frattempo, cercheranno di assicurarsi la loro prima vittoria in campionato al Parc des Princes da quando hanno vinto 3-1 nel maggio 2010. Il calcio di inizio di PSG-HSC è previsto alle 21. Prepartita PSG-HSC: a che punto sono le due squadre? PSG Il Paris Saint-Germain ha mantenuto la sua partenza al 100% in Ligue 1, ma solo per poco, quando ha segnato un drammatico gol nel recupero – per la seconda partita di campionato consecutiva – in trasferta contro il Metz per assicurarsi una vittoria per 2-1 mercoledì sera. L’acquisto dell’estate Achraf Hakimi ha aperto le marcature al quinto minuto, prima che il colpo di testa di Boubakar ...